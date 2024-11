Neonato maltrattato dal padre: voleva renderlo invalido

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia terribile che assume contorni sempre più inquietanti. Un bimbo di soli 5 mesi è stato ricoverato a Padova in condizioni disperate. Ad ogni miglioramento, inspiegabilmente, il piccolo peggiorava. Dietro questo stare male del bimbo, una terribile verità: era il padre, infatti, a fargli del male mettendogli le dita in gola o schiacciandogli lo sterno. Il 22enne, accusato di maltrattamenti è ora in carcere ed è stato scoperto grazie alle telecamere dell’ospedale. Ciò che rende ancora più tremendo questo già triste scenario, è che non solo il bimbo subiva queste sevizie da almeno 3 mesi , ma per un motivo che ha dell’assurdo: secondo gli inquirenti, il padre voleva renderlo invalido procurandogli lesioni permanenti per ottenere assegni statali. Stando alle prime informazioni, la madre del piccolo si è dichiarata ignara di tutto e i ricoveri si ripetevano da tempo. Come riportato da Repubblica, gli stessi medici sono attoniti di fronte a tale violenza. “Ci siamo trovati di fronte una situazione inimmaginabile, ma appena ci siamo accorti che qualcosa non andava abbiamo avvisato la Procura, collaborando con la polizia per scoprire cosa stesse accadendo – ha spiegato Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda ospedaliera padovana. “Vedevamo che nonostante tutti gli sforzi fatti per curare il neonato, qualcosa continuava a non andare. Ma non ci aspettavamo che la motivazione fosse quella che sta emergendo. Ora le terapie proseguono, confidiamo in un miglioramento e nella guarigione, ma sarà un percorso lungo.”

Il piccolo è in via di miglioramento e sarà dimesso fra una decina di giorni, per poi essere inserito in una struttura protetta assieme alla mamma e al fratellino di 4 anni.