Decathlon a Cagliari, taglio del nastro a settembre: assunti 40 giovani sardi

Settembre 2020. Questo il mese ufficiale dell’apertura del primo punto Decathlon a Cagliari. Nella galleria commerciale di Santa Gilla sono quasi terminati i lavori nei 3600 metri quadri attaccati al supermercato della Conad. E l’arrivo nel capoluogo sardo del colosso dell’abbigliamento sportivo ha portato anche a nuovi posti di lavoro: sono una quarantina i nuovi assunti, tutti ragazzi e ragazze cagliaritane. L’età media? Venticinque anni, tra loro spiccano anche ventenni e anche trentenni. Dopo la frenata sui lavori legata all’emergenza Covid, gli operai hanno sono già ritornati vista laguna, per terminare tutte le operazioni. Il direttore del punto vendita è Sergio Barbesi, e ricopre anche il ruolo di team leader di Decathlon in Sardegna. I tanti fan sardi della catena francese, specializzata nell’abbigliamento sportivo, che negli anni hanno addirittura fondato dei gruppi Facebook per chiedere l’arrivo di Decathlon in città, alla fine sono stati accontentati.

E la caccia ai posti di lavoro nella nuova sede cagliaritana è stata maxi: come si apprende infatti da fonti qualificate di Decathlon, sono stati oltre quattromila i curriculum per cercare di ottenere l’assunzione nel nuovo punto vendita, a conferma della grande fame di lavoro che c’è nell’Isola. Entro la settimana prossima verranno firmati gli ultimi contratti, determinati, con la possibilità di ottenere, nel giro di pochi anni, l’assunzione a tempo indeterminato. E, tra le migliaia di metri quadri della futura Decathlon cagliaritana, c’è già chi sussurra due possibili date per l’apertura: il 3 o il quindici settembre. Il giorno esatto sarà definito nelle prossime settimane.