La Sardegna annaspa e resta immobile. Tre mesi dopo la notifica di decadenza da parte del collegio di garanzia elettorale regionale della corte d’appello di Cagliari, Alessandra Todde torna al centro delle discussioni politiche in Sardegna. La presidente, coinvolta in un caso di presunte irregolarità nelle spese elettorali, è stata al centro della riunione odierna della Giunta per le elezioni, l’organo chiamato a fare chiarezza sulla sua posizione.

Secondo le norme interne dell’assemblea sarda, la Giunta, composta da cinque consiglieri di maggioranza e quattro di minoranza, aveva 90 giorni per completare l’istruttoria e riferire i risultati. Sebbene il termine sia ormai scaduto, la decisione finale dipende ancora dall’esito della giustizia, come ha spiegato Giuseppe Frau, consigliere di “Uniti per Alessandra Todde”. “Abbiamo informato il presidente del Consiglio, Piero Comandini, che attenderemo l’ultima parola dei tribunali prima di esprimerci ufficialmente”, ha dichiarato. “Siamo fiduciosi – ha aggiunto – e continuiamo a lavorare senza sosta per la Sardegna, con la certezza che la Giunta e il Consiglio sono legittimati a operare.”

Ma non tutti sono d’accordo con questo approccio. Stefano Tunis, vicepresidente della Giunta per le elezioni e esponente di “Sardegna al Centro 20Venti”, ha lanciato un monito: “La legislatura, dal punto di vista politico, è già finita. La sentenza di decadenza potrebbe arrivare già prima dell’estate, con la decisione del Tribunale di Cagliari”, ha affermato. Nonostante ciò, Tunis ha espresso fiducia nel lavoro della Giunta per le elezioni, pur evidenziando che la tempistica potrebbe essere rallentata dal ricorso giurisdizionale ancora in corso.