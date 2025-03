Nel giorno dell’ufficializzazione dei dazi da parte degli Stati Uniti fino al 25% ai danni dell’Europa, la risposta dell’ UE non si è fatta attendere. Si parla infatti di circa 26 miliardi, a partire dal primo aprile, quando saranno automaticamente rinnovate le misure di ‘riequilibrio’ del 2018 e del 2020 che sono in scadenza il 31 marzo. Saranno applicati dazi su prodotti che vanno dalle barche al bourbon, fino alle moto americane, come le Harley Davidson. come prevedibile, non si è fatta attendere nemmeno la risposta del tycoon americano: “Non ci faremo maltrattare più sul commercio, ovviamente risponderemo alla Ue”, le parole del Presidente Trump. “Gli Stati Uniti vinceranno la battaglia commerciale con l’Unione europea”.

Tantissime le eccellenze colpite da queste nuove misure: acciaio, alluminio, tessuti, pelletteria, elettrodomestici, utensili per la casa, materie plastiche. Colpiti anche i prodotti agricoli, tra gli altri, alcuni frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure.

L’Ue applicherà dazi doganali “forti ma proporzionati – si legge in una nota della presidente Von der Leyen – Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, stiamo rispondendo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro“. La presidente della Commissione Ue si “rammarica profondamente” per le nuove tariffe decise da Donald Trump. “Le tariffe sono tasse – ricorda –. Sono dannose per le aziende e ancora peggio per i consumatori. Interrompono le catene di approvvigionamento. Portano incertezza per l’economia. I posti di lavoro sono in gioco. I prezzisaliranno. In Europa e negli Stati Uniti. L’Unione europea deve agire per proteggere i consumatori e le aziende”.