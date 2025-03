Da Nurri ad Affari Tuoi Camilla e Stefano tornano a casa a mani vuote: partita sfortunata per la coppia, nemmeno un euro per loro. Il grande tifo però non è mancato per la giovane studentessa in odontoiatria che, assieme al suo fidanzato, ha partecipato al fortunato programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Per la coppia anche l’annuncio social del sindaco Antonello Atzeni: “Oggi tutti a tifare Camilla Contu da Nurri”.

Partita iniziata bene, sono stati scartati diversi pacchi blu, mantenendo per buona parte della gara i premi più ambiti, ossia i pacchi rossi, che contengono gli importi più alti. Come specialità della regione in gara è stata proposta la seadas, il tipico dolce ripieno di pecorino fresco. Come però spesso accade, dai festeggiamenti si passa alle difficoltà: fuori anche i 300 mila euro. Il premio più alto rimasto in gioco è stato quello di 10 mila euro, custodito nel suo pacco, ma la coppia ha deciso di tentare la “Regione Fortunata”. Prima la Sicilia e poi la Lombardia sono state le scelte di Camilla e Stefano ma la regione di stasera era l’Emilia Romagna.

Niente da fare, insomma, rimarrà il ricordo di una bella esperienza e tante nuove amicizie nate tra i pacchi di “Affari Tuoi”.