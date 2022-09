Dall’allerta pioggia al rischio incendio, le pazze previsioni sulla Sardegna

Un minuto dopo la fine dell’allerta meteo per temporali, grandine, pioggia, vento in vigore fino alle 23.59 di questa sera, scatterà una nuova allerta. Ma non per il maltempo: il codice giallo questa volta è stato emesso dalla Protezione Civile per il rischio incendio, in tutta la zona del Cagliaritano. Una circostanza decisamente singolare, anche perché la propagazione dei roghi è favorita da condizioni di siccità, non preceduta da pioggia e temporali.

A proposito di allerte, si indaga per capire se davvero la Regione non abbia emanato alcuna allerta prima dell’alluvione del 15 settembre. Il governatore Acquaroli, nel giorno della visita del ministro dell’Interno Lamorgese che non ha però voluto pronunciarsi su eventuali responsabilità, ha annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta per accertare ed evidenziare “eventuali responsabilità e disfunzioni” nelle procedure d’intervento.

Ancora nessuna traccia del piccolo Mattia, il bimbo di 8 anni strappato alle braccia della madre da una violentissima ondata di acqua e fango, mentre in tutto il centronord scatta una nuova allerta per una perturbazione che si prevede molto pesante.