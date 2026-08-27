Erano in corso concerti, passeggiate per trovare refrigerio dall’intenso caldo che nemmeno durante le ore serali concede una tregua, ma qualcosa improvvisamente e inaspettatamente è cambiato: c’è chi ha pensato a una tromba d’aria per la forza del vento che ha colpito il territorio del Sulcis.

“Il vento era fortissimo, ha sollevato un nuvolone di polvere e la gente è scappata. Anche tutti i bidoni della carta sono stati rovesciati”. “A Carbonia sono volati i rami degli alberi in mezzo alla strada, tuoni, fulmini, poi 4 goccioloni”. “Sembra sia passata una tromba d’aria, abbiamo dovuto chiudere metà casa perché ed è arrivato di tutto” raccontano alcuni cittadini.

A Portoscuso una barca ha subito gravi danni, “sul lungomare c’era un concerto, finito prima del tempo, le persone sedute nei tavolini dei bar si sono rifugiate dentro, volava di tutto. È durato 5, massimo 10 minuti”.

Pochi ma intensi attimi in cui le forti raffiche di vento hanno spazzato via tutto: oggi il cielo si presenta molto nuvoloso ma il gran caldo non arretra. Sono previste infatti temperature elevate che potrebbero superare 40 gradi.