Dal Comune di Capoterra massimo impegno per la tutela e il benessere degli animali

Massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Beniamino Garau, per la tutela e il benessere degli animali: quasi 90 mila euro sono i fondi per combattere il fenomeno del randagismo “e il mese prossimo, con l’approvazione del bilancio, riprenderà il servizio con la ditta appaltatrice che ora è stato sospeso solo per una questione tecnica”. Inizialmente le previsioni erano di 170 mila euro che hanno avuto, però, la necessità di essere riformulate e, per questo, la burocrazia impone i passaggi effettuati dall’istituzione.

Mette fine così il primo cittadino alle polemiche nate i giorni scorsi riguardo l’interruzione del servizio che gestisce i cani incustoditi e liberi di vagabondare nel territorio. ( https://www.castedduonline.it/capoterra-revocato-laffidamento-del-servizio-ricovero-custodia-e-cura-dei-cani-randagi/amp/

Un atto burocratico dovuto, insomma, quello di sospendere il servizio in attesa dell’imminente approvazione del bilancio.

Non solo: “Da parte nostra c’è la massima sensibilità e attenzione riguardo l’argomento, stiamo predisponendo le attività necessarie per far entrare in funzione l’oasi che ospiterà gli amici a quattro zampe meno fortunati. Abbiamo a cuore la tematica, abbiamo istituito un assessorato per il benessere animale e stiamo collaborando con le associazioni di volontariato presenti nel territorio. Basta con le polemiche”.