Ascolta le sue canzoni durante le giornate, tutte uguali. Ecco Laura, purtroppo immobile nel letto ma con ancora tanti sogni da realizzare. Una forza che non manca è ciò che trasmette la donna, bella e di esempio per tutti. Ha affidato il suo sogno alla ragazza che l’assiste, la quale non ha esitato a coinvolgere Chicco Lecca, braccio destro dell’indimenticabile Antonello Lai, e poi ha chiesto a Casteddu Online di condividere l’appello: “Laura ha espresso un desiderio: incontrare il suo idolo, Amedeo Minghi. Qualcuno può aiutarci?”.