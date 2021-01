Dal 16 al 31 gennaio grande concorso “più acquisti più vinci” al centro commerciale i fenicotteri

Al Centro CommercialeI Fenicotteri con i saldi… arrivano anche i premi! Dal 16 al 31 gennaio dopo ogni acquisto si potrà partecipare al concorso “Più acquisti più vinci”: in palio tantissime Gift Card da 20, 50 e 100€!

Un’occasione da non perdere con un doppio vantaggio: gli acquisti scontati e i premi per i più fortunati. Partecipare al concorso è davvero semplicissimo: è sufficiente fare un acquisto di qualunque importo in un negozio o allo Spazio Conad del Centro per ricevere la cartolina da giocare all’Infopad in Galleria.

Dopo la giocata, scoprirete immediatamente se avete vinto unaGift Card da 20, 50 e 100€, da spendere subito nei negozi del Centro! E adesso non vi resta che fare shopping e tentare la fortuna: il concorso “Più acquisti più vinci”vi aspetta dal 16 al 31 gennaioal Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone 60 a Santa Gilla, Cagliari.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro potete collegarvi al sito www.centroifenicotteri.it e alla pagina Facebookcentrocommercialeifenicotteri.