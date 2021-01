Cagliari, rivoluzione a Monte Urpinu: via al polo sportivo nelle vecchie servitù militari

Via libera della giunta regionale. Dopo l’addio alle stellette presto, in un’area di 24mila metri quadrati tra via Is Guadazzonis e via dei Conversi, apriranno alla città nuovi spazi sportivi: un campo di calcio a 11, uno da tennis e uno da calcio a 5. Nel settembre 2019 la Giunta regionale ha stabilito di istituire il Polo Ambientale Regionale nell’ex 68° Deposito Carburanti di via Is Guadazzonis a Monte Urpinu, destinando i fabbricati presenti alla futura sede del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Agenzia regionale Forestas e di rendere fruibili alla collettività le aree verdi e gli impianti sportivi.

Nel compendio ci sono infatti, nell’area sotto il colle tra via is Guadazzonis e via dei Conversi, un campo di calcio a 11 in terra battuta con aree retrostanti, un campo da tennis e uno da calcio a 5 in cemento plastificato, locali spogliatoi e servizi, per una superficie occupata di circa 24 mila metri quadrati. Un tempo erano gestiti dall’esercito, ma sono inutilizzati da oltre 10 anni ed in completo stato di incuria e di abbandono. Serve quindi una riqualificazione con un intervento di recupero manutentivo e funzionale degli impianti. Per l’intervento ci penseranno Cral e Cra regionali, le due società che hanno chiesto di gestire il nuovo polo sportivo, che abbandoneranno gli impianti di Terramaini per concentrarsi su Monte Urpinu e restituire gli spazi sportivi alla cittadinanza.