Da Uta al sogno dell’Ariston, c’è anche Angie tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani

C’è anche la Sardegna protagonista nella lunga cavalcata, già iniziata, verso il prossimo Festival di Sanremo 2025. Nella sezione Giovani, infatti, spicca Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba. Nata e cresciuta a Uta, col suo singolo “Scorpione” dovrà riuscire a superare le varie selezioni ed eliminatorie: si parte in quarantasei e, anche dopo sfide dirette tra novembre e dicembre durante le puntate di “Sanremo Giovani” in onda su Rai 2 e Rai Radio 2, condotte da Alessandro Cattelan, si arriverà alla finale a sei del 18 dicembre, in prima serata su Rai 1. Oltre al vincitore o vincitrice, sarà poi la commissione musicale a scegliere le 4 “nuove proposte” che, a febbraio, potranno calcare il palco dell’Ariston. Engie spera di esserci, ha già pubblicato degli status e dei video, su Instagram e TikTok, dove rende partecipi tutti della sua felicità. La strada è lunga ma le premesse sono più che buone. Una carriera non certo lunga ma costellata già di successi: ha partecipato nel 2018 a “Ti lascio una canzone” e “The Voice of Italy“, fino a diventare una delle cantanti più seguite su TikTok dove, proprio oggi, il suo brano “Frasi mai dette“ ha superato il milione di visualizzazioni. Molto felici, ovviamente, mamma Paola, papà Giuseppe, tutti gli altri suoi parenti e amici.

A luglio ha firmato, inoltre, un importante contratto discografico con la Emi. Proprio con la prestigiosa etichetta internazionale ha pubblicato il suo ultimissimo singolo, “Venti anni”. E ora si prepara alla sfida delle sfide, quella tutta italiana: arrivare accanto a Carlo Conti e far vibrare il teatro Ariston con la sua voce.