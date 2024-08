Da Sarroch a Capoterra: la nuova 195 pronta all’inaugurazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Sarroch a Capoterra la nuova ss195 è pronta per l’inaugurazione: manca solo la comunicazione ufficiale “ma ci siamo quasi”, spiega il sindaco di Capoterra Beniamino Garau. Un’opera tanto attesa che, pian piano, prende forma, vita, e che permetterà di collegare Cagliari e Pula in maniera più sicura e scorrevole. Il primo lotto, quello che comprende l’Asse Principale di progetto della S.S. 195 dal km 10+200,00 al km 18+350,00, per una lunghezza di 8,150 km, è pronto oramai per essere aperto ai tanti automobilisti che, ogni giorno, percorrono la via del mare, quella che collega i comuni dal capoluogo a Pula e viceversa. “L’intera tratta dell’Asse Principale si sviluppa essenzialmente su nuovo tracciato. Tale lotto – comunica la ditta appaltatrice del progetto – comprende 3 svincoli (svincolo Inceneritore – Dorsale Casic, svincolo S.P. 91 Capoterra e svincolo Su Loi – Villa d’Orri, di cui vengono progettati soli due rami in quanto gli altri ricadono nel lotto 2 non compreso nell’appalto), che realizzano il collegamento dell’Asse Principale di progetto con la viabilità esistente, e le viabilità secondarie di progetto che ripristinano la continuità della viabilità esistente interferita”.