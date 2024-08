Vandali scatenati a Sarroch: distrutti tutti gli irrigatori in piazza Sa Ruxi

Sarroch – Danni al verde urbano del paese, ogni settimana “si ripetono episodi di inciviltà da parte di alcuni individui che non rispettano questi luoghi, patrimonio di tutti i cittadini”. L’ultimo episodio? La scorsa notte: sono stati vandalizzati gli irrigatori di Piazza Sa Ruxi. Fiori e piante ben curate ornano vie e aiuole del centro abitato: numerose le aree verdi presenti nel territorio, “una risorsa preziosa che contribuisce a rendere il nostro Comune più accogliente e vivibile” spiegano gli amministratori. Prese d’assalto, però, numerose volte, troppe, da incivili che distruggono e compromettono il lavoro quotidiano degli operatori incaricati e importanti investimenti da parte del Comune per mantenerle in ordine. Infatti, “purtroppo, a cadenza settimanale vengono compiuti dei danni che necessitano di un’ulteriore spesa pubblica per poter essere riparati: risorse che invece potrebbero essere destinate altrove”.

Un invito rivolto ai cittadini quello promosso dall’istituzione locale “a rispettare queste aree pubbliche e a collaborare attivamente nel monitoraggio del territorio, segnalando alle autorità competenti eventuali comportamenti irrispettosi”. Non solo: “Ricordiamo infine che le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel controllo del territorio e che, grazie all’ausilio delle telecamere, è possibile identificare i responsabili di tali atti vandalici”.