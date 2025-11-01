Ai nastri di partenza il Tour di rilievo nazionale dedicato alle auto storiche, diretto nella Sardegna Sud Orientale.

L’ evento è organizzato dall’Automobile Club Cagliari con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, Aci Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport, con il contributo e patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli equipaggi si sono ritrovati alle 8.00 presso il parcheggio di accesso al Parco di Molentargius-Saline, per le verifiche e le operazioni preliminari, per poi prendere il via in direzione della Strada Provinciale 17, con destinazione Villasimius, dove le autovetture saranno esposte al pubblico nella Piazza Incani.

Nella tarda mattinata, intorno alle ore 11.30, si svolgeranno le prime prove cronometrate nella via Mar Egeo.

Il giorno successivo, domenica 2 Novembre, a partire dalle 9.30 verrà effettuata la visita guidata al “Museo del territorio – ex Carceri Castiadas” e, successivamente, si terrà la seconda sessione di prove cronometrate presso “Via della Cantina”.

La manifestazione “Ruote nella Storia” si svolge nel territorio italiano, sulle strade e nei luoghi più caratteristici, che vengono attraversati dalle auto d’epoca più iconiche e prestigiose del patrimonio storico – collezionistico nazionale.

L’edizione 2025 in Sardegna, attraverserà il rinomato territorio dei Comuni di Villasimius e Castiadas, conosciuto ed apprezzato dal turismo internazionale.