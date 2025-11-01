“Le fiamme hanno distrutto il nostro fienile, ma non la nostra speranza. In una sola notte, il nostro fienile — frutto di mesi di lavoro, sacrifici e sogni — è stato ridotto in cenere da un incendio causato da qualcuno che non ha saputo rispettare l’impegno e la fatica altrui”.

Un incendio doloso che nel giro di poche ore ha ridotto in cenere il lavoro della famiglia per la quale, sin da subito, in tanti si sono presto mobilitati.

“Vedere andare in fumo tutto ciò che avevamo costruito con amore è stato devastante.

Oggi ci rimane solo la forza di ricominciare, con il cuore pieno di dolore ma anche di speranza.

Ogni aiuto, anche il più piccolo, può fare la differenza: ci permetterà di rialzarci, di ricomprare ciò che le fiamme hanno portato via e di non lasciare che la cattiveria spenga la nostra voglia di continuare a credere nel futuro”.

È stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/a394577a5 per aiutare la coppia a ricominciare da zero: “Grazie di cuore a chi sceglierà di sostenerci, il vostro gesto ci ridarà un po’ di quella luce che il fuoco ci ha tolto” ha espresso la famiglia.