Tragedia assurda questa sera al termine della partita di basket fra Rieti e Pistoia. Il bus della squadra Toscana è stato preso d’assalto da alcuni tifosi con dei mattoni e uno dei due autisti è morto.

I fatti sono avvenuti sulla Ss79, la superstrada Rieti-Terni, all’altezza di Contigliano. Il gruppetto di ultras della Sebastiani Basket di Rieti è uscito da un campo e lanciato due grossi mattoni contro il pullman. Un masso ha raggiunto l’ignaro autista, colpito a morte. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo era già troppo tardi.

Le forze dell’ ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili e ricostruire la tragedia.

