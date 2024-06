Da Giba a Gallipoli con la fascia di Miss Mondo Sardegna al petto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Percorrono la passerella con una falcata elegante e decisa e incantano la giuria per il loro aspetto fisico: ecco le aspiranti reginette che madre natura ha dotato di una marcia in più, come Alessia, giovanissima, e sarà lei a rappresentare la Sardegna alla finale nazionale che consentirà alle ragazze elette di proseguire il loro sogno. Vive a due passi dal mare, in quel paese del Sulcis Iglesiente, Giba, dove tutti si conoscono e che, ora più che mai, fa il tifo per la sua concittadina. Già eletta miss Mondo Sardegna, i suoi fan sperano e incoraggiano la ragazza che, ora, è tra le 25 finaliste di miss Mondo Italia.