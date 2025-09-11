Un altro successo per il ragazzo di 13 anni che è già ben noto per le sue doti canori e artistiche. Al festival canoro nazionale a tappe che conta oltre 7000 iscritti, ha ottenuto anche il premio della critica. La fase finale si è svolta a Tortoreto Lido in Abruzzo ed è durata 5 giorni in cui i finalisti si sono esibiti nel corso di tre serate.

Meno di un anno fa il giovane era stato accolto al palazzo comunale dalle autorità per omaggiarlo in merito alla partecipazione allo Zecchino d’Oro. “Insieme ad Andrea, erano presenti i suoi genitori e il fratello maggiore Matteo, che hanno condiviso con noi l’emozione e l’orgoglio di questo importante traguardo. Durante l’incontro, Andrea ha ricevuto una pergamena di riconoscimento consegnata dal Sindaco Monica Cadeddu a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, come segno di stima per aver rappresentato Decimomannu con passione e dedizione in un contesto così prestigioso” aveva comunicato il Comune.

L’emozione di Andrea nel ricevere questo riconoscimento era palpabile e ha regalato a tutti i presenti un momento di grande gioia. “È stato un onore per noi ringraziarlo per aver portato alto il nome della nostra comunità e aver dimostrato che il talento e l’impegno possono condurre a risultati straordinari”.