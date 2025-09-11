Nascondere la madre nel letto per più di un anno e continuare a percepire la pensione. È ciò che ha ammesso di aver fatto a Bergamo la figlia di una donna 101 anni, ritrovata soltanto nelle scorse ore. I vicini avrebbero sentito un odore sospetto e l’altro figlio- non sentendo da giorni la sorella- ha allertato le forze dell’ordine. All’ingresso in casa dei militari e dei vigili del fuoco, la macabra scoperta.

Come riportato da L’Eco di Bergamo, la donna avrebbe continuato a percepire la pensione della madre e a richiedere i permessi per la “104” per restare a casa dal lavoro e accudirla.

La donna sarebbe stata trasportata nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Bergamo per accertamenti.