Da Cagliari a Sassari, ok ai piani da 800 milioni per i nuovi ospedali: super blitz della giunta Solinas

Il centrodestra non molla la presa e sui nuovi ospedali della Sardegna vuole continuare a metterci mano. E infatti, fra le delibere last minute della giunta di Christian Solinas, segretario del Psd’az, duecento delibere approvate in un solo colpo a due giorni dal voto per le regionali del 25 febbraio, ci sono anche quelle con il via libera ai piani da 800 milioni circa per i piani di fattibilità dei quattro nuovi ospedali dell’isola, da Cagliari a Sassari passando per il Sulcis e Alghero. Delibere con cui, in zona Cesarini inoltrata, si dice alle Asl di procedere.

Non solo: fra le delibere approvate c’è anche quella con cui si nominano i revisori dei conti della regione. E’ la prima volta che accade, ma accade a tempo scaduto e porterà i revisori dei conti scelti da Solinas a controllare l’operato della giunta guidata dalla 5 stelle Alessandra Todde. Che, finora inutilmente, ha invitato Solinas e la sua giunta ai provvedimenti di ordinaria amministrazione, avendo perso le elezioni regionali. Ma il centrodestra non sembra voler arrendersi: anche ieri, la premier Meloni ha detto che in Sardegna non si sa ancora come sia andata a finire.