Monserrato, donna travolta sulle strisce pedonali da un’auto pirata

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Porto Botte: almeno un testimone ha assistito al sinistro. Subito soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale. Grazie al sistema di videosorveglianza presente pressoché in tutte le vie della città, il responsabile è stato identificato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e attivato le ricerche del veicolo che non si è fermato e che non ha prestato soccorso.

Al momento sono ancora in corso le indagini.