Cagliari, il 7 marzo alle ore 17:00, presso il centro culturale MuBe di via Carpaccio 14, si terrà l’iniziativa “Cuori Consapevoli”. L’evento è finalizzato esclusivamente alla formazione e all’educazione sul tema delle relazioni affettive. Così, Chiara Durzu, una delle promotrici, ha voluto precisare come l’appuntamento non sia collegato alle recenti problematiche sociali che stanno interessando il quartiere e non intende in alcun modo veicolare messaggi che possano essere confusi con gli attuali episodi di violenza. “Cuori Consapevoli” nasce con l’intento di offrire un momento di riflessione e approfondimento su un tema di grande rilevanza, senza entrare nel dibattito sulle questioni locali. L’iniziativa si propone quindi come un’occasione di crescita e confronto, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di relazioni affettive sane e consapevoli.