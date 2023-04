Cuoco sardo trovato morto in un b&b della Campania: “Aiutateci a riportare Cristian a casa”

È stato trovato morto in una delle stanze di un bed and breakfast di Agropoli, in Campania, Cristian Prasciolu, 35enne originario di Uta. Si trovava in Campania da due settimane per iniziare a seguire un corso di formazione per lavorare in un ristorante, con il ruolo di cuoco. Ieri, la tragica scoperta: i carabinieri della stazione cittadina hanno svolto tutte le indagini: alla fine è stato confermato il gesto volontario. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai parenti. I costi, però, sono proibitivi, ecco perchè è stata aperta una raccolta fondi: l’obbiettivo è quello di ottenere almeno diecimila euro. La salma del trentacinquenne, che per anni aveva lavorato nel settore della ristorazione anche in Germania, è stata trasferita a Roma. “Riportiamo Cristian a casa”, questo il nome della raccolta aperta online, a questo link. Orfano di padre da dieci anni, Cristian si sentiva spesso con i suoi fratelli, con la sorella e con mamma Monica.

“L’ultima volta che mi ha telefonato è stato nel weekend, mi aveva detto che si stava preparando per un corso di preparazione grazie al quale avrebbe migliorato ancora di più le sue qualità di cuoco”, spiega, a Casteddu Online, la madre di Cristian Prasciolu. La speranza sua e di tutti gli altri parenti e amici del 35enne è di potergli dare presto un ultimo e degno saluto a Uta.