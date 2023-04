Capoterra, fortino degli anni ’40 spostato per far posto alla nuova Sulcitana: “Strada pronta entro l’anno”

Via il fortino per far posto alla nuova Sulcitana. Questa mattina sono state eseguite le operazioni di spostamento di un fortino militare situato all’interno del tracciato in costruzione della nuova strada statale 195 “Sulcitana”, nel comune di Capoterra.

L’opera, risalente agli anni ’40 del secolo scorso, faceva parte di un sistema di difesa caratterizzato da altre tre strutture limitrofe. Per il suo valore storico è stato quindi necessario salvaguardarne completamente la struttura, ricollocandola al di fuori dell’area dove sorgerà la nuova strada.

Anas ha quindi realizzato un progetto che ha previsto la realizzazione di un sistema di contenimento che permettesse l’imbragatura dell’opera e l’installazione di travi alla base della stessa, per permetterne il riposizionamento in sicurezza. Lo spostamento è avvenuto con l’utilizzo di due gru, rispettivamente del peso di 250 e 450 tonnellate.

Il fortino, realizzato in calcestruzzo e che ha un peso stimato di 160 tonnellate, è stato ricollocato su una nuova fondazione realizzata a 15 metri di distanza e rimarrà quindi inserito nel medesimo contesto in cui è stato originariamente realizzato, conservando interamente le sue caratteristiche.

L’intervento si è reso necessario per il completamento del lotto 1 della nuova strada statale 195 “Sulcitana” a quattro corsie, che costituisce il collegamento veloce tra Cagliari e Pula e che sarà aperto al traffico entro la fine del 2023.