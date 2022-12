Cuoco in bici falciato in viale Marconi, caccia all’investitore: “Stava guidando una Toyota Yaris grigia”

È una Toyota Yaris grigia, un modello realizzato tra il 2006 e il 2009, l’automobile che ha falciato in viale Marconi, non lasciandogli scampo, Giuseppe Incani, cuoco de Lo Spiedo Sardo di Cagliari. Il sessantenne stava tornando dal lavoro, era abituato a fare quella strada in bicicletta da tanti anni, come ha raccontato uno dei figli, Claudio, in esclusiva a Casteddu Online. Il dramma è avvenuto poco prima dell’una di notte. Quando sono arrivati i carabinieri, grazie alla segnalazione di una giovane che ha notato il corpo dell’uomo in un canneto e, prima ancora, la bici ridotta quasi in poltiglia accanto al guard rail, Incani era già morto. Nel punto esatto dell’impatto non ci sono telecamere, ma nella zona sí.

E le indagini serrate dei carabinieri di Quartu si concentrano anche sull’acquisizione dei filmati degli occhi elettronici posizionati all’ingresso di Quartu. Sono gli stessi militari ad invitare “la persona che si trovava alla guida della Toyota Yaris grigia a presentarsi nella nostra caserma e costituirsi”. Il cerchio attorno al pirata della strada potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Per lui è sicura la denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso.