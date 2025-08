Sacchi accanto ai contenitori per la differenziata, talmente tanti che traboccano dai bidoni. Altrettanti sono abbandonati a terra in attesa di essere ritirati e, tra loro, spunta anche un frigorifero.

La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che mette in evidenza il triste fenomeno in una delle vie di passaggio e trafficate di tutta la città.

È una “via strategica all’ingresso della nostra bellissima città, via di passaggio per centinaia di turisti, crocieristi e per chi si reca all’aeroporto. Questo è un problema continuo, spero che la situazione venga presa a cuore”.