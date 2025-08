“Incrementare la sensibilizzazione attraverso giornate dedicate al tema, entrare nelle scuole per educare le nuove generazioni al rispetto verso l’ambiente, promuovere le giornate dedicate agli alberi. Insomma, potremmo fare di più entrando nelle scuole proprio come si faceva decenni fa”.

Parla la figlia del Responsabile antincendio in Sardegna Gianfranco Mori, venuto a mancare 12 anni fa. “C’era tanta prevenzione, sia sul territorio, con le barriere antifuoco, per esempio, che soprattutto nelle scuole. Internet non esisteva e la Forestale divulgava con poster e opuscoli le linee guida per la tutela del territorio. In casa c’era mai papà nei mesi estivi, era sempre impegnato al lavoro e ho ben in mente quando individuavano gli incendiari anche prima di innescare le micce” spiega la figlia Tiziana.

Le ultime settimane hanno messo in evidenza il fenomeno ancora una volta: l’oasi di Punta Molentis incenerita in poche ore, come il dramma vissuto a Orosei. L’iglesiente che ha chiesto lo stato di calamità naturale per i roghi di Bacu Abis e Carbonia, i danni ingenti inferti a San Giovanni Suergiu come quelli di Serramanna e Villacidro, solo per citare i più recenti, che hanno messo in ginocchio anche tanti proprietari terrieri che hanno perso aziende e raccolto.

Non solo: la vegetazione andata in fumo che ha intrappolato chissà quanti animali finiti arsi vivi per colpa dell’incuria, della fatalità ma soprattutto della mano dell’uomo che ha appiccato i roghi.

“La situazione nel corso degli anni sembra essere peggiorata, anche a causa della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e al trasferimento delle sue funzioni e del personale all’Arma dei Carabinieri, che ha dato vita al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA). Questa riorganizzazione ha suscitato molte polemiche e proteste, soprattutto da parte degli ex membri del Corpo Forestale. Pochi i fondi investiti anche per i mezzi antincendio come i canadair, la flotta dovrebbe essere stabile, pronta a intervenire immediatamente in caso di necessità ma soprattutto sarebbe importante riportare l’educazione ambientale, l’amore per la propria isola all’interno delle scuole”.

Mori era un sottufficiale, capo del personale, vicecomandante della Forestale, respondabile dell’antincendio Regionale. “Qualche anno dopo la morte di papà sono stata contattata dai suoi ex colleghi per portare la testimonianza di come la situazione sia decisamente cambiata dopo la riforma introdotta da Renzi nel 2017 che ha tolto la specificità della Forestale. Penso sia arrivato il momento che ognuno riprenda in mano le proprie competenze e che in particolar modo dalle scuola si riparta con l’educazione ambientale costante e mirata, perché i bambini crescono e raccontano in famiglia quello che fanno a scuola.

Molti incendi potrebbero essere evitati, per esempio, quelli causati da errori o negligenze dei cittadini: bisogna informare e formare per tutelare il nostro ambiente”.