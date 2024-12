Sempre peggio, sempre più beffati e salassati, sempre più ostaggio della speculazione e dell’incapacità. I trasporti in Sardegna fanno acqua da tutte le parti, e ora – secondo quanto denuncia il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda – anche i diritti dei residenti vengono intaccati.

“Anche in questi giorni si mostrano le grandi criticità del trasporto aereo, con prezzi che raggiungono livelli incredibili, in particolar modo per le isole. Più gli aerei sono pieni, più i biglietti aumentano e si raggiunge l’assurdo che, in Sardegna, dove c’è un regime di continuità territoriale, i biglietti per i residenti terminano e un biglietto Cagliari-Milano raggiunga il prezzo di 500 euro. Come possono finire i biglietti per i residenti? È sfruttare la necessità di non avere alternative. Occorre cambiare le norme europee sulla concorrenza e distinguere chi viaggia per turismo una tantum e chi per tornare a casa, per lavoro e per salute”, denuncia Deidda, presidente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

“Inutile dire, da parte delle compagnie aeree – aggiunge – che la causa è l’addizionale o che serve più concorrenza. Gli aerei e le compagnie sono quelle. Ne parlerò con il ministro Foti e il vicepresidente della commissione europea Fitto, inviando i risultati dell’indagine conoscitiva della commissione Trasporti della camera dei deputati e spiegando l’esperienza personale di un pendolare” conclude Deidda.