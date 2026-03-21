Hanno portato in alto la Sardegna con uno dei brani tradizionali più belli dela storia culturale isolana con grande classe e talento.

Cristian Medda, Manuel Serrenti e Nicole Cossu da Sant’Antioco sono approdati sul palco di The Voice Generation, il noto talent di Rai 1, cantando “Grande Amore” de Il Volo e “No Potho Reposare”.

Un’emozione palpabile per il trio sardo che, durante le “Blind Auditions” del programma hanno conquistato il cuore del pubblico e soprattutto dei coach Clementino e Rocco Hunt. I due giudici partenopei, colpito dalla splendida performance, si sono girati scegliendo i tre isolani per la loro squadra.

Cristian e Manuel sono cugini, mentre Nicole è la fidanzata di Cristian: uniti da affetto e passione per la musica, hanno portato il loro talento con naturalezza e sorriso.