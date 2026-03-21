La vicenda del cagnolino ucciso a Sant’Elia, prima investito da un escavatore e poi colpito con una benna, ha suscitato sgomento e rabbia per la crudeltà del fatti. Il caso, denunciato dalla Garante per gli animali Francesca Cogoni, ha indignato anche l’amministrazione cagliaritana, che ha deciso di avviare accertamenti sulla vicenda.

“Massima attenzione ai fatti denunciati, con verifiche per garantire verità e tutela di tutte le parti”, specifica il Comune in una nota.

“L’Amministrazione comunale segue con attenzione la vicenda denunciata dalla Garante degli animali sulla presunta uccisione di un animale da parte di un operaio che svolgeva dei lavori nel quartiere di Sant’Elia.

Con la volontà di garantire non solo il più attento e completo rispetto degli animali, ma anche la dignità dei lavoratori verrà effettuata ogni verifica per stabilire la verità dei fatti.”