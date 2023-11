Cristian e Serramanna, un legame che non si spezzerà mai: “Tristezza infinita, vola in alto piccolo angelo”

Serramanna in lutto per la morte del giovane Cristian Medda, 20, anni, studente universitario e barista il fine settimana: sconvolti anche i proprietari del frequentatissimo pub di Sanluri dove lavorava, oggi rimarrà chiuso in segno di lutto. Aveva tutta la vita davanti a se, un giovane che amava tanto studiare come ricorda una sua professoressa del liceo: “Senza parole… affranta per un ex studente che amava la scuola e la viveva come opportunità di crescita e di relazioni. Un abbraccio alla famiglia, ciao Cristian”. L’anno scorso era stato premiato dal sindaco Gabriele Littera con una borsa di studio per merito assieme ad altri giovanissimi che si erano distinti per il loro impegno costante negli studi.

“La vita di Cristian è stata interrotta in modo tragico, ma il ricordo del suo sorriso e della sua vitalità resterà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto” ha comunicato il primo cittadino questa mattina appena ha appreso la tragica notizia. Regna il silenzio in paese, il cielo grigio e cupo rispecchia gli animi di una comunità sotto shock per giovane vita di Cristian che si è interrotta questa notte lungo la provinciale che collega Samassi e Sanluri, quella strada che tante volte aveva percorso per recarsi al lavoro e che lo ha tradito, forse, a causa di un colpo di sonno o per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Quel che è certo è che, anche chi non lo conosceva personalmente, è rimasto affranto dalla notizia e, virtualmente, porge un pensiero: “Tristezza infinita, vola in alto piccolo angelo”.