La Quartu di ieri, ma anche la Quartu di oggi e di domani: tornano in scena le magiche Lollas

così come spesso anche un’opera a basso costo sia in grado di veicolare messaggi positivi senza

mattina ci sarà spazio anche per la Mostra Mercato di Campagna Amica , in programm a nel cortile di

an che pasta fresca, e ‘ fregula pokè ’ . Non mancheranno le degustazioni: spazio alle birre artigianali, ai

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini , a partire dal trenino turistico gratuito , sempre molto

atteso e infatti preso d’assalto l’anno scorso per un’esperienza singolare che permette di guardare la

città da un altro punto di vista. Il capolinea e punto di partenza sarà davanti a Sa Dom’e Farra , con

fermate in corrispondenza delle varie case aperte per l’occasione: Casa Pusceddu in via Martini 32,

Casa Fois in via Garibaldi 39, Casa Carboni- Congiu in via Trieste 38, Casa Pippia – Stocchino in via

Battisti 20, Casa Olla in via Eligio Porcu 29 e Casa Su Idanu in via Ignazio Perra 3 . Sabato il tour avrà