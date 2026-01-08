Cremonese-Cagliari 2-2, doppio bacio francese a Nicola: Adopo e il fenomenale Trepy salvano i rossoblù in rimonta. Incredibile gol del pareggio del 19enne francese all’esordio in serie A: stoppa al volo e beffa Audero, già trafitto in precedenza da Adopo. Primo tempo regalato e la Cremonese sigla il doppio vantaggio con l’eterno Vardy, Pisacane sbaglia la formazione iniziale poi rimedia ancora una volta con i cambi. E il Cagliari guadagna un punto prezioso, chiudendo il girono di andata con 19 punti e sei di vantaggio sulla linea rossa. Però anche un pizzico di fortuna c’è stato, soprattutto su quell’ultimo dribbling di Vandeputte che ha tirato a un millimetro dal palo a tempo praticamente scaduto. Il Cagliari insomma ha regalato un tempo per poi dominare nella ripresa.

Ha sorpreso la formazione iniziale di Pisacane con fuori sia Esposito che Kilcsoy, per fare posto al solito evanescente Luvumbo. Sotto di due gol Pisacane ha tentato il tutto per tutto levando un inguardabile Mina, autore della prima papera, e gettando nella mischia Esposito passando alla difesa a quattro. E la squadra si è trasformata. Il pareggio è meritato con un tempo per parte, ma l’ex Davide Nicola può recriminare per il gol fallito allo scadere. E adesso si torna in campo lunedi prossimo, sempre alle 18,30, nella tana del Genoa di De Rossi.