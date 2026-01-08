Il ponte Emanuela Loi continua a rimanere completamente al buio, nonostante le numerose segnalazioni inviate nel tempo alle autorità competenti. Una situazione che sta creando forti disagi e preoccupazione soprattutto per chi lo percorre ogni sera per raggiungere il Policlinico universitario.

A denunciare il problema è una cittadina, M. Rosaria, che racconta come la mancanza di illuminazione pubblica rappresenti ormai una costante. «Ho segnalato più volte il problema ai vigili urbani di Monserrato – spiega – che mi hanno riferito di aver inviato una Pec alla Città Metropolitana, ente competente per quel tratto. Ma il ponte è ancora completamente al buio».

Un’assenza di luce che non è solo un disagio, ma un vero e proprio problema di sicurezza. Il ponte è infatti attraversato quotidianamente da pedoni, studenti, personale sanitario e cittadini diretti al Policlinico, spesso nelle ore serali o notturne. «Percorrerlo al buio fa paura – raccontano alcuni utenti – soprattutto d’inverno o nelle giornate di pioggia».

La scarsa visibilità aumenta il rischio di incidenti stradali e rende il tratto vulnerabile anche dal punto di vista della sicurezza personale. Una criticità che, secondo i residenti e i frequentatori della zona, non può più essere ignorata.

Ora l’auspicio è che la segnalazione pubblica possa accelerare un intervento concreto da parte degli enti responsabili, restituendo illuminazione e sicurezza a un’arteria fondamentale per il collegamento con una delle strutture sanitarie più importanti dell’area metropolitana.