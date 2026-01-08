Incredibile Trepy, il Cagliari lancia i giovani e ha un nuovo fenomeno: “Che gioia, mi sento sardo nel cuore”.Ecco chi è il ragazzo di 19 anni (stessa età del turco Kilicsoy) che ha centrato l’imponderabile nel calcio di oggi: segna un gran gol all’esordio in serie A che vale un pareggio d’oro. “Una serata da sogno, anzi questo gol lo avevo proprio sempre spgnato”. La favola di un mancino italo francese che aveva segnato cinque gol nella Primavera in quattro partite. La storia di un nuovo mini bomber, che riconcilia con la bellezza del calcio. Si era già messo in mostra con un assist nel finale rovente, ma quando ha avuto la palla giusta se l’è portata avanti con classe per poi scaricarla alle spalle di Audero. La magia di Yael Trepy strega tutta la serie A, appena due settimane dopo il gol memorabile del turco Kilicsoy. A fine gara ha parlato visibilmente commosso ai microfoni di Dazn: “Ci tengo tantissimo a questa maglia, allo scudetto, per tutta la nostra terra e tutti i nostri tifosi”. In una serata indimenticabile a Cremona, è davvero sbocciato un nuovo talento nel Cagliari dei giovanissimi.