Covid, tregua negli ospedali: calano i ricoveri ma non in Sardegna

Raggiunto il picco inizia la fase di discesa, un andamento che ormai abbiamo imparato a conoscere e che in un certo senso rassicura nei momenti di maggiore criticità. Anche in questa fase di riacutizzazione del virus, con il riesplodere di contagi, l’andamento della curva resta lo stesso: secondo il Cnr, il centro nazionale di ricerca, in Italia è iniziata la fase di discesa dei ricoveri ospedalieri dopo il raggiungimento del picco. Ma non in Sardegna, dove la situazione continua a essere in peggioramento.

La sola altra regione dove i ricoveri continuano ad aumentare sono le Marche. Secondo Giovanni Sebastiani del Cnr “dopo essere state recentemente interessate da due oscillazioni, le curve dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive a livello nazionale mostrano, tramite l’analisi delle differenze settimanali, di aver raggiunto il picco e sono all’inizio di una fase decrescente”, rileva l’esperto. “A livello regionale – prosegue – le curve di occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive sono quasi tutte in fase decrescente o di stasi ad eccezione delle Marche e della Sardegna”.

Nell’isola, secondo il Cnr, si rileva una crescita nei ricoveri nelle terapie intensive, con un aumento medio giornaliero di circa lo 0,3%.