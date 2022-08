Florinas in festa per i cento anni di nonna Rita Zinchiri

Auguri a chent’annos è per Nonna Rita ormai acqua passata. La nonnina di Florinas, originaria di Villanova Monteleone ha compiuto lo scorso 23 luglio 100 anni, andando ad aggiungersi agli altri tre centenari florinesi: Battista Soletta 100, Giovannina Fiori 100, Maria Francesca Giola 104. Rita Zinchiri, ha solo due figlie entrambe coniugate a Florinas, per questo da ormai 10 anni si è trasferita a Florinas da una delle figlie. Tutta la sua famiglia è un esempio di longevità: la sorella ha raggiunto anche lei cent’anni nel 2020 per poi salutare tutti e raggiungere i suoi cari defunti, mentre il fratello ancora in vita ha raggiunto la veneranda età di 96 anni. Nonna Rita è una donna attivissima, lucida e molto acuta, tutti i giorni si dedica alle pulizie di casa. Non ha svelato il segreto di lunga vita ma siamo sicuri che questo traguardo si raggiunge conducendo una vita sana, dedita alla preghiera e al lavoro. Al compleanno di Nonna Rita ha voluto presenziare anche il sindaco di Florinas Enrico Lobino che ha fatto i più cari auguri: “Siamo felici di partecipare a questo grande giorno per nonna Rita. Io e tutta l’amministrazione comunale facciamo le congratulazioni per essere arrivata a questo traguardo, soprattutto con questa lucidità e voglia di vivere. A lei va l’abbraccio forte di tutta la comunità florinese.”