Covid, Sardegna all’ultimo posto in Italia per le vaccinazioni agli over 80

Bene su contagi e ricoveri, male sui vaccini. Sono i dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe che ogni settimana effettua il monitoraggio sull’andamento dell’epidemia in Italia. In Sardegna solo l’1, 65 % della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (penultimo posto in Italia, peggio solo l’Abruzzo), ma il dato peggiore è quello che riguarda le vaccinazioni agli over 80: la percentuale dell’Isola è ferma allo 0, 1 %, l’ultimo posto in Italia.

Decisamente meglio in Sardegna i numeri di contagi e ricoveri, dati da zona bianca. I positivi per 100 mila abitanti sono 812 (contro gli 858 della settimana scorsa, incremento percentuale dell’1,2%).