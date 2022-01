Covid, mezza Italia è in zona gialla: da oggi anche Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia

Da oggi con Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia diventano 11 le regioni in zona gialla per i contagi Covid 19. Mercoledì è in programma il Cdm per l’ipotesi di un Super Green pass per tutti i lavoratori.