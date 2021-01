Covid, l’epidemiologo Giovanni Sotgiu a Radio Casteddu: “Contagi natalizi in famiglia, casi in netto aumento”

I contagi aumentano, il virus non arretra nemmeno in Sardegna. Tutto regolare? Sembra di no: “Più casi dovutui agli incontri fatti durante le feste natalizie. Se si entra e si esce da casa, incontrando altra gente, è pericoloso. L’influenza favorisce il contagio”