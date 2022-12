Covid in Sardegna, stabilità assoluta nei dati: la nuova ondata cinese per ora non fa paura. 508 otto nuovi contagi, ricoveri invariati e nessun decesso: la calma piatta del virus in Sardegna.

In Sardegna si registrano oggi 508 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 459 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2251 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (come ieri).

5979 sono i casi di isolamento domiciliare (-199).

Non si registrano decessi.