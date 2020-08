Covid in Ogliastra, il Comune di Tertenia: “Non da noi, la donna positiva era in un resort di un paese vicino”. L’amministrazione comunale di Tertenia precisa ufficialmente su Fb: “Per quanto riguarda la notizia uscita per mezzo stampa si comunica che la paziente ricoverata al NS della Mercede di Lanusei, risultata positiva a tampone, non soggiornava nel Comune di Tertenia ma bensì in un resort di un paese della costa Ogliastrina.

La paziente è stata ricoverata per altre patologie e dal tampone, che l’ospedale preventivamente (e giustamente) esegue a tutti i ricoverati, è emerso la positività residua al covid con bassa carica virale, in quanto la paziente aveva già avuto il covid nella primavera scorsa ed era risultata negativa a diversi tamponi. E’ stato eseguito un secondo tampone alla paziente e al marito, risultando ambedue negativi.

Che il virus continui a circolare sul territorio nazionale è un dato accertato, pensare che l’Ogliastra, visto il considerevole afflusso turistico, rimarrà indenne da casi di positività al covid appare troppo ottimistico, quindi è importante mantenere le prescritte misure minime di prevenzione quali distanziamento, mascherine e sanificazione”, le parole dell’amministrazione comunale di Tertenia.