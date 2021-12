Boom dei contagi in Italia, oggi 28.632 nuovi positivi: record nel 2021. I morti sono 120

Non si ferma la corsa dei contagi Covid in Italia: oggi sono più di 28mila, il record non solo della quarta ondata, ma di tutto il 2021, di cui 11mila solo tra Veneto e Lombardia. Cresce anche il tasso di positività che supera il 4%. Nel bollettino di oggi con i dati del ministero della Salute resta stabile il numero dei morti, 120. Dopo la frenata di ieri, tornano a crescere a ritmi elevati i ricoveri ordinari, 182 in più, mentre diminuiscono i posti letto occupati e, soprattutto, gli ingressi del giorno nelle terapie intensive.

La pressione sugli ospedali oggi è osservata speciale anche per il passaggio in zona gialla. Secondo l’ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro Speranza altre 4 regioni, oltre alle già “gialle” Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria, trascorreranno Natale e Capodanno nella fascia con più restrizioni. La percentuale di posti occupati negli ospedali aumenta anche a livello nazionale: secondo i dati della cabina di regia il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6%, mentre quello nelle aree mediche a livello nazionale sale al 12,1%. È in crescita anche l’incidenza, che passa da 176 a 241 casi per 100mila abitanti, mentre scende leggermente l’indice Rt.

