Covid, contagi dimezzati rispetto a ieri ma due intensive in più

Casi di Covid dimezzati nelle ultime 24 ore in Sardegna, anche se il numero dei tamponi è stato quasi la metà rispetto a ieri, il che significa che l’incidenza della positività resta molto simile. I casi registrati oggi sono 452, su un totale, fra molecolari e antigenici, di 3139 tamponi. Aumentano però di due i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 10. Continua invece a calare il numero dei pazienti ricoverati in area medica, 115 (uno in meno rispetto a ieri). 12404 sono i casi di isolamento domiciliare, 214 meno di ieri.

Si registra il decesso di un uomo di 77 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.