Poveri del Covid a Cagliari, via alle domande per i buoni spesa del Comune

Buoni spesa: presentazione delle domande dal 18 novembre al 2 dicembre 2021.

Potranno essere presentate a partire dalle 8 di giovedì 18 novembre 2021 le domande per la concessione dei buoni spesa a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà economiche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, che potranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l’apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, è stato fissato alle 23,59 di giovedì 2 dicembre 2021.

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Cagliari. Potranno beneficiare dei buoni spesa i nuclei familiari in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 12.000,00 (ordinario o corrente).

L’Avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio online, si riferisce al contributo previsto nell’ambito delle misure adottate dalla Legge n.106/2021 e dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020.

Sarà possibile accedere alla piattaforma delle istanze online esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carte d’Identità Elettronica).

È operativo il servizio di supporto ai cittadini nell’attivazione dell’Identità digitale SPID/CIE, unicamente presso lo sportello di Via Sauro 19nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 070/6778000.

I buoni spesa verranno erogati attraverso l’accreditamento dell’importo sulla tessera sanitaria e dovranno essere utilizzati entro il 31 marzo 2022.

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo mail: buonispesa@comune.cagliari.it