Cagliari, malore improvviso in auto: un anziano muore in via Sant’Alenixedda

Dramma in pieno centro a Cagliari. Un anziano di 81 anni è morto stroncato da un infarto in via Sant’Alenixedda. Giuliano Mura era a bordo di un’automobile insieme ad alcuni amici quando, all’improvviso, all’altezza del teatro Lirico, si è accasciato. Dopo pochi minuti sono piombate sul posto due ambulanze del 118 e una volante della polizia. I soccorritori hanno cercato di rianimare per circa quaranta minuti l’uomo, dopo averlo tirato fuori dalla macchina. Tanti i passanti e gli automobilisti che hanno assistito alla scena, in un orario nel quale la strada è molto trafficata. Il cuore dell’uomo, però, non ha mai ripreso a battere. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i parenti dell’ottantunenne, distrutti dal dolore.

Appurata la morte per infarto, la salma è stata restituita ai familiari.