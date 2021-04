Covid, boom di vaccinazioni in Sardegna: l’Isola sfiora la media nazionale

Vaccini, balzo in avanti della Sardegna. Grazie a un’accelerata negli ultimi giorni, col 7, 3 % della popolazione sarda che ha completato il ciclo, l’Isola risale nella classifica delle vaccinazioni e sfiora la media nazionale del 7, 8 %. Solo la prima dose al 10, 9 % dei sardi. Cinque regioni ora sono sotto l’Isola (Lombardia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria). In aumento anche nelle vaccinazioni over 80: Sardegna al 44, 1 % con 4 regioni sotto l’Isola. Vaccinato il 4, 4 % degli over 70 vaccinati. Mentre per quanto riguarda la fascia 60-69 la Sardegna è addirittura tra le prime in Italia (il 2,4 % ha completato il ciclo vaccinale).