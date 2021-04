COVID 19, VINCIAMO INSIEME. PIÙ CONSAPEVOLI, PIÙ FORTI. IL PRIMO GIOCO PER PREVENIRE IL VIRUS, TANTI PREMI PER TUTTI

COVID 19 Vinciamo Insieme è un gioco in forma quiz a premi.

Ideato e progettato da Confcommercio Sardegna è finanziato e realizzato con la collaborazione di INAIL Direzione Regionale Sardegna.

L’iniziativa ha la finalità di costruire una rete di consapevolezza diretta alla riduzione del contagio da COVID 19 per le imprese, i lavoratori e per la collettività dei consumatori che vi ruota attorno.

L’obbiettivo è rafforzare la cultura sulle regole da seguire in ambienti di vendita (negozi, bar, ristoranti, uffici e in tutte le attività di servizio) per rendere le imprese più sicure e ridurre la possibilità di contagio all’interno delle attività a tutela degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori.

Tutti noi nei diversi ruoli di datori di lavoro, lavoratori e consumatori dobbiamo conoscere le giuste regole di comportamento per evitare il diffondersi del nuovo e pericoloso nemico della salute e della già fragile economia isolana e della socialità di tutti noi.

Chi sono i giocatori? le imprese, i lavoratori e i consumatori.

Come funziona?

Si giocherà attraversoil sito internet www.covid19vinciamoinsieme.it rispondendo a delle domande.

Gli imprenditori accedono alla propria area “sono un imprenditore”, rispondono al quiz sulle regole per prevenire il covid e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Concluso il quiz mettono a disposizione dei lavoratori e consumatori che giocheranno a “Covid19 vinciamo insieme” un premio in forma di omaggio o piccolo sconto.

I lavoratori dipendenti delle imprese private e i consumatori (che comprendono anche i dipendenti pubblici) entrano rispettivamente nella propria area “sono un lavoratore” o “sono un consumatore”, rispondono al quiz e scelgono uno tra i tanti premi messi a disposizione dalle imprese aderenti al progetto.

Tutti i giocatori devono accettare il regolamento e prendere visione dell’informativa sulla privacy

Cosa vince l’impresa aderente?

Un report analitico con suggerimenti e soluzioni per gestire il Covid 19 e la sicurezza in azienda

Promozione gratuita della propria attività

Informazioni utili per future azioni di marketing

L’impresa che riceve maggiori giocate da parte dei lavoratori e dei consumatori partecipainoltre ad un premio speciale, un buono pranzo/cena presso un ristorante convenzionato per 4 persone per un valore di €100 e una targa di riconoscimento per il grande impegno mostrato per combattere il rischio pandemico.

Cosa vincono i Consumatori e i lavoratori? Buoni sconto e omaggi messi a premio dalle imprese aderenti.

Possono ritirare il proprio premio entro i 30 giorni dalla giocata mostrando all’imprenditore la email che ricevono dal sistema.La email contiene anche un attestato di ringraziamento per aver contribuito a creare la giusta cultura per la prevenzione dal COVID 19 che invitiamo a condividere sui propri social.

Contribuisci anche tu a questo progetto informativo e di sensibilizzazione, gioca con noi aiutaci a rendere tutti più preparati e rispettosi delle buone regole per prevenire il Covid19, difendere noi e i nostri cari, aiutare le imprese, chi vi lavora e chi le frequenta.