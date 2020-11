“Costretto a chiudere la pizzeria aperta 24 anni fa a Gonnesa, l’ultimo Dpcm mi ha affossato”

Il lockdown a marzo, la riapertura con meno posti, il nuovo “coprifuoco” comunale e l’ultimo decreto. Luca Atzei, 32 anni, si arrende: “Illogico bloccarci alle 18, le vendite a domicilio non sono bastate. Io e mia moglie, con un figlio e un secondo bimbo in arrivo, siamo disoccupati: spero di vendere l’attrezzatura per saldare i debiti”